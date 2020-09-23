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Лунин в форме "Реала" похвастался шикарным сейвом, но пока что на тренировке

23 сентября, 13:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Кипер сборной Украины готовится к долгому сезону в испанском клубе

Молодой украинский вратарь Андрей Лунин продолжает завоевывать авторитет среди партнеров по мадридскому "Реалу". Пока что он принимает участие только в тренировках, в то время как Зидан оставил Лунина в запасе на матч с "Реалом Сосьедад", и "Реал" сыграл вничью в первом матче Ла Лиги.

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На очередном занятии "королевского" клуба 21-летний украинец сделал блестящий сейв после удара испанца Лукаса Васкеса. 29-летний форвард целился под перекладину, но Андрей вытянул мяч. Видеоролик Лунин выложил на своей страничке в Instagram.

Андрей Лунин отбивает мяч после удара Лукаса Васкеса Видео: Instagram

Интересно, что Васкес тоже разместил видео у себя, с улыбкой сообщив коллеге, что "ты – единственный, кто меня останавливает". Кипер показал еще пару фотографией, где он в прыжке парирует мяч.

INSTAGRAM

Следующий матч, в третьем туре, мадридцы сыграют 26 сентября в Севилье против "Бетиса". В этом же туре наконец должна стартовать в Ла Лиге "Барселона" – домашней встречей с "Вильярреалом".

На днях Лунин показал готовность к старту "Реала" в чемпионате Испании.

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Смотрите, как Андрей играл в Испании в аренде за "Леганес":

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