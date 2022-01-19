Лунин станет основным? Украинец получит второй шанс от Анчелотти

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин получит возможность доказать свои претензии на место в рамке "сливочных" в кубковом матче с Эльче

Андрею Лунину есть чему поучится у Тибо Куртуа / Фото: Коллаж: Сегодня

После победы в Суперкубке Испании, в котором Тибо Куртуа стал героем поединка, королевский клуб остался без основного голкипера. Как заверяет наставник "сливочных" Карло Анчелотти, бельгийский футболист пропустит ближайший матч в Кубке Испании. Таким образом, Андрей Лунин наверняка выйдет в основе Реала.

"Это не что-то серьезное, просто недомогание на несколько дней. Я уверен, что он будет готов к воскресенью", – цитирует Анчелотти AS.

В заявке Реала на матч с Эльче Куртуа отсутствует, зато в ней есть Лунин.

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Напомним, 5 января Андрей Лунин сыграл свой второй поединок за Реал. В матче 1/16 Кубка Испании против Алькояно (3:1) украинец не сумел сохранить ворота "сухими", но это не помешало команде Анчелотти выйти в следующий раунд соревнований.

Андрей Лунин сыграл свой второй матч за Реал / Фото: Twitter

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Добавим, что кубковый матч с Эльче состоится 20 января.

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