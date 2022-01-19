Лунин станет основным? Украинец получит второй шанс от Анчелотти

После победы в Суперкубке Испании, в котором Тибо Куртуа стал героем поединка, королевский клуб остался без основного голкипера. Как заверяет наставник "сливочных" Карло Анчелотти, бельгийский футболист пропустит ближайший матч в Кубке Испании. Таким образом, Андрей Лунин наверняка выйдет в основе Реала.
"Это не что-то серьезное, просто недомогание на несколько дней.
Я уверен, что он будет готов к воскресенью", – цитирует Анчелотти AS.
В заявке Реала на матч с Эльче Куртуа отсутствует, зато в ней есть Лунин.
¡Nuestros convocados para el partido @elchecf!#CopaDelReypic.twitter.com/VEW20woXRh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2022
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Напомним, 5 января Андрей Лунин сыграл свой второй поединок за Реал. В матче 1/16 Кубка Испании против Алькояно (3:1) украинец не сумел сохранить ворота "сухими", но это не помешало команде Анчелотти выйти в следующий раунд соревнований.
Добавим, что кубковый матч с Эльче состоится 20 января.
Смотрите на фантастический сэйв конкурента Лунина Тибо Куртуа в Суперкубке Испании.
THE SAVE.— Real Madrid C.F. (@realmadriden) January 17, 2022
@thibautcourtois#Supercampeonespic.twitter.com/deJtq534zg