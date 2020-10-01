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Лунин среди запасных смотрел, как Куртуа спасал "Реал" от неудачи в матче с "Вальядолидом" (видео)

1 октября, 09:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда украинского вратаря выиграла непростой матч с минимальным перевесом

Лишь в четвертом туре мадридский "Реал" провел первый домашний матч чемпионата Испании. После ничьей с "Реалом Сосьедад" и волевой победы над "Бетисом" подопечные Зинедина Зидана на стадионе имени Альфредо ди Стефано принимали "Вальядолид" – середняка минувшего сезона.

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Украинец Андрей Лунин снова остался в запасе "сливочных", хотя недавно Лунин в форме "Реала" похвастался шикарным сейвом на тренировке. На этот раз основной кипер "Реала" Тибо Куртуа три раза по-настоящему выручил партнеров, парируя мяч после сложных ударов. Гостей же выручали и перекладина после удара Каземиро с трех метров, и штанга после выстрела Луки Модрича. А единственный мяч был забит случайно. На 58-й минуте мяч после двух рикошетов отлетел в штрафной к Винисиусу Джуниору, и 20-летний бразилец обеспечил хозяевам победу – 1:0.

Мадридцы несильно превзошли "Вальядолид" по статистике (удары в створ: 6 – 5; удары мимо: 7 – 5; владение: 55% – 45%), но смогли добыть три очка. Смотрите обзор самых поединка.

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Успех позволил "галактикос" подняться на третье место, догнав "Хетафе" и "Валенсию". Ранее "Реал" победил "Бетис" с ошибкой Тибо Куртуа.

Вспомним, как "Реал" уступил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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футбол чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид Тибо Куртуа Андрей Лунин
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