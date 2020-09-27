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Лунин со скамейки следил за волевой победой "Реала" и ошибкой Куртуа в матче с "Бетисом"

27 сентября, 10:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридцы выиграли впервые в новом чемпионате, решающий мяч - на счету Рамоса с пенальти

В эти выходные наконец-то должен состояться полноценный тур испанской Ла Лиги. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Испании. "Барселона" в воскресенье вечером только откроет сезон, а "Реал" в тяжелом поединке вырвал волевую победу в Севилье в субботу.

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Мадридскому коллективу лишь благодаря пенальти и игре в большинстве удалось добыть три очка в дуэли с "Бетисом". В первом тайме гости уступили – 1:2. Причем, бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустил второй мяч в "свой", ближний, угол. Украинец Андрей Лунин снова остался в запасе "галактикос". Лишь в большинстве, после удаления Эмерсона на 67-й минуте, подопечные Зинедина Зидана заработали 11-метровый. Капитан Серхио Рамос четко исполнил удар с "точки" – на 82-й минуте и обеспечил команде первую победу в чемпионате. Смотрите обзор поединка "Бетис" – "Реал".

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В 4-м туре команда украинского вратаря уже 30 сентября примет "Вальядолид", где ранее Андрей побывал в аренде. Напомним, "Реал" не выиграл у "Реала Сосьедад" в первом матче Ла Лиги.

Смотрите, как Лунин отбивал мяч после удара Лукаса Васкеса на тренировке:

Андрей Лунин отбивает мяч после удара Лукаса Васкеса Видео: Instagram
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футбол обзор видео голов чемпионат Испании Реал Мадрид Бетис Андрей Лунин
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