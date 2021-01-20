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Лунин сегодня дебютирует за "Реал". Если Зидан сдержит обещание

20 января, 09:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Королевский" клуб сыграет в Кубке Испании с командой третьего дивизиона

В среду украинский вратарь Андрей Лунин наконец-то должен впервые выйти на поле в форме мадридского "Реала" в официальном матче. На днях Зидан пообещал Лунину дебют за "Реал". В 22:00 по киевскому времени подопечные французского тренера испытают на прочность "Алькояно" – коллектив третьей по силе лиги.

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21-летний Лунин сообщил о готовности к гостевой встрече на своей страничке в соцсетях, подписав фотографии с тренировок на испанском и украинском языках. Это будет дуэль 1/16 финала, состоящая из одного матча.

Напомним, Андрей Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, после чего два сезона провел в аренде в трех клубах. Последние месяцы уроженец Харьковщины находится уже обойме мадридцев, но пока что играл только в товарищеских матчах и на тренировках.

Недавно Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде.

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Тем временем, появилась информация испанских СМИ, что интерес к украинскому голкиперу проявляет "Хетафе" – середняк Ла Лиги. Снова возник вариант с арендой.

Вспомним, как Андрей защищал ворота сборной Украины в спарринге с Польшей:

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футбол Реал Мадрид кубок Испании Андрей Лунин
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