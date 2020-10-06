В "Динамо" едва не перешел Лукаку

Братом знаменитого форварда "Интера" Луческу хотел усилить оборону киевлян, но тот в последний момент отказался

В киевском "Динамо" едва не оказался Лукаку. Правда, речь не о форварде "Интера" Ромелу Лукаку, который в недавнем полуфинале Лиги Европы забил два мяча "Шахтеру", а о его младшем брате Джордане Лукаку. 26-летний левый защитник сборной Бельгии, права на которого принадлежат римскому "Лацио", передумал переходить в "Динамо" буквально в последний момент.

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Причина отказа – страх игрока оказаться за бортом своей сборной на финальную часть Евро.

Об этом в своем Twitter сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"В последний день европейского трансферного окна в "Динамо" мог приехать Лукаку. Тот, который младший. Джордан. Речь шла об аренде. Луческу его очень хотел. Игрок был готов. Но посоветовался с тренером сборной и, чтобы быть у Мартинеса на виду, поехал в "Антверпен", – написал Бурбас

Джордан Лукаку / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что у "Динамо" сорвался трансфер нападающего. Отсутствие рейсов из Бразилии сделало невозможным прилет в Киев 19-летнего форварда "Фламенго" Линкольна.

Вместе с тем Суркис поставил точку в переходе Белуце. "Динамо" берет-таки румына из "Брайтона" в аренду.

Смотрите, как забивает брат Джордана Лукаку – Ромелу

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