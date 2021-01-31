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Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес и едет на чемпионат мира

31 января, 10:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Палмейрас" завоевал главный титул Южной Америки впервые с 1999 года

"Палмейрас" обыграл "Сантос" со счетом 1:0 в финале Кубка Либертадорес и во второй раз в истории завоевал самый престижный клубный трофей на континенте. Победный гол Брено Лопес забил на 90+9 минуте! За две минуты до этого "Сантос" остался в меньшинстве после удаления Кука.

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В составе "Палмейраса" обладателем Кубка Либертадорес стал бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано. 33-летний форвард завоевал 21-й трофей в карьере. 15 из них Адриано собрал в Украине, где, помимо целой коллекции наград, записал на свой счет звание лучшего бомбардира в истории "горняков" (128 голов).

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"Палмейрас" представит Южную Америку на Клубном чемпионате мира. На турнире бразильцы стартуют с полуфинала, а их соперником будет победитель матча "Тигрес" (Мексика) – "Ульсан Хендэ" (Южная Корея). Клубный чемпионат мира будет проходить в Катаре с 4 по 11 февраля. Ранее мы писали, что участник клубного чемпионата мира снялся с турнира из-за карантинных ограничений.

Список всех участников клубного ЧМ:

  • "Бавария" (Германия)
  • "Палмейрас" (Бразилия)
  • "Аль-Духайль" (Катар)
  • "Аль-Ахли" (Египет)
  • "Ульсан Хендэ" (Южная Корея)
  • "Тигрес" (Мексика)
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Луис Адриано Сантос Бразилия Кубок Либертадорес Палмейрас клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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