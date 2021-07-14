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Лучший игрок Евро уже не безработный: Доннарумма стал одноклубником Неймара

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июля, 21:24
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Звездный голкипер нашел себе новый клуб. Успешное выступление на Евро-2020 подтолкнуло руководство ПСЖ предложить 22-летнему голкиперу выгодный контракт
Джанлуиджи Доннарумма стал игроком ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма стал игроком ПСЖ / Фото: PSG

Лучший игрок Евро-2020 вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком Пари Сен-Жермен. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт и связан с клубом до 30 июня 2026 года, сообщается на официальном сайте ПСЖ.

Доннарумма дебютировал во взрослом футболе в 2015 году в составе Милана и стал самым молодым вратарем в истории чемпионатов Италии. В 2016-м Джанлуиджи дебютировал в национальной команде, а на Евро-2020 был основным голкипером команды и одним из творцов победы команды Роберто Манчини.

Кстати, ранее мы писали, почему Доннарумма не праздновал победу Италии: удивительное признание героя Евро. Лицо итальянского вратаря абсолютно не излучало радости в то время, когда партнеры по сборной Италии запрыгивали на него от счастья – голкипер все объяснил.

Смотрите, как Доннарумма геройствовал во время серии пенальти в финале Евро-2020:

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