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Лучший футболист мира представил новый контракт с "Реалом" в самолете

27 декабря, 15:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хорват Лука Модрич продлил соглашение до лета 2022 года

Полузащитник "Реала" Лука Модрич продлит контракт с клубом еще на один сезон. Предыдущее соглашение было рассчитано до июля 2021 года, теперь же хорват останется в Мадриде до окончания сезона 2021/22. Кстати, осенью УЕФА назвал гол Модрича "Шахтеру" лучшим в Лиге чемпионов.

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Новость о новом контракте опубликовала испанская газета Marca.

Интересно, что президент "Реала" Флорентино Перес и игрок засветили символическую футболку с годом, до которого действует контракт, в салоне самолета. Также пишут, что ради того, чтобы остаться среди подопечных Зинедина Зидана, креативный полузащитник пошел на значительное сокращение зарплаты.

Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в конце лета 2012 года. Сейчас ему 35 лет, а в 2018 году он получил "Золотой мяч" лучшего футболиста планеты – после серебряных медалей со сборной Хорватии на чемпионате мира.

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Сейчас мадридская команда вышла в лидеры испанской Ла Лиги, а Модрич в 14 матчах забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Смотрите, как Лука забивал "Шахтеру" за "Реал" в Лиге чемпионов:

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