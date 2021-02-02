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Лучший бомбардир чемпионата Украины перешел в "Сельту"

2 февраля, 09:34

Олег Люлька Олег Люлька

Факундро Феррейра продолжит карьеру в составе середняка испанской Примеры

Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра, разорвав контракт с "Бенфикой", тут же устроился в "Сельте". 29-летний аргентинец, в свое время становившийся лучшим бомбардиром чемпионата Украины, заключил с испанским клубом соглашение до конца сезона.

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В первенстве Испании "Сельта" занимает десятое место, а Факундо Феррейра будет выступать в ней под необычным двенадцатым номером – более присущим вратарям, чем полевым игрокам.

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Напомним, что аргентинец перебрался в "Бенфику" летом 2018 года. Но основным в составе "орлов" так и не стал. За два с половиной года он принял участие лишь в 12 поединках за лиссабонцев, забив один гол. Кроме того, Факундо выступал за испанский "Эспаньол" на правах аренды. Там дела у него шли получше – 9 голов за 36 сыгранных матчей.

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До "Бенфики" Факундо Феррейра пять лет принадлежал "Шахтеру". За "горняков" нападающий провел 119 матчей и забил 59 голов. Дважды становился чемпионом Украины и трижды побеждал в Кубке Украины.

Смотрите, как Феррейра забивал в УПЛ

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