Лучшим вратарем мира в 2020 году признали немца. Уже пятый раз

Мануэль Нойер по количеству призов догнал итальянца Буффона и испанца Касильяса

Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила имя лучшего вратаря 2020 года. Им стал 34-летний кипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер. Накануне "Бавария" и "Лейпциг" выдали голевую "перестрелку" в битве лидеров Бундеслиги.

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Для немца это признание стало уже пятым в карьере. Ранее приз он получал четыре раза подряд – в 2013-2016 годах.

От представителей IFFHS Нойер получил 320 очков, значительно опередив конкурентов. Второе место занял словенский вратарь "Атлетико" Ян Облак (40), третье – прошлогодний победитель бразилец Алиссон Бекер из "Ливерпуля" (30). В пятерку лучших также вошли Тибо Куртуа из "Реала" и Марк-Андре тер Штеген из "Барселоны".

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По количеству наград Мануэль догнал прославленных Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона. У всех – по пять памятных призов. Интересно, что испанец лучшим становился пять раз подряд в 2008-2012 годах, а итальянец с большим перерывом – в 2003, 2004, 2006, 2007 и 2017 годах.

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