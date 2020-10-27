Лучшего нападающего Европы шантажировал бывший агент. Требовал 20 миллионов евро

Сейчас горе-агент арестован, а у него дома проводят обыски

Бывшего агента нападающего немецкой "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски Цезарий Кухарски арестован в Варшаве за вымогательство у футболиста 20 миллионов евро. Агент угрожал Левандовски опубликовать частную информацию о нем, если тот не заплатит круглую сумму, сообщает Der Spiegel.

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Кухарски заведовал делами польского футболиста с 2008 по 2018 год и сыграл ключевую роль в переходе Левандовского в дортмундскую "Боруссию".

Интересно, что в сентябре сам Кухарски обвинял Левандовского и его жену Анну в неправомерных действиях и угрожал им иском в 9 миллионов евро. Агент утверждал, что поляк вывел средства из компании RL Management и использовал их в личных целях.

Кстати, мы писали, что журналисты впервые признали Роберта Левандовского лучшим футболистом Германии. Польский нападающий с большим перевесом опередил одноклубников по "Баварии".

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