Луческу удивил, а УЕФА взбесил. Яркие футбольные эмоции уходящего года

Комментатор Кирилл Круторогов вспоминает, какие чувства испытывали многие фанаты футбола в Украине и мире в 2020 году

Эмоции 2020-го были самыми разными. От гнева и тревоги до гордости и восхищения.

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Восхищение

Мюнхенская "Бавария" была самой убедительной командой года, практически безукоризненной!

Мюнхенцы не только завоевали "серебряную салатницу" Бундеслиги и выиграли кубок страны, но также впервые за семь лет и шестой раз суммарно покорили Лигу чемпионов. Представители Германии стали первой командой в истории, завоевавшей самый престижный евротрофей со 100%-ным показателем побед. Восхищает и общий счет – 43:8.

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И это при том, что Ханс-Дитер Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера по ходу сезона, в ноябре 2019-го, заменив Нико Ковача, у которого работал ассистентом. Ранее Флик не имел полноценного тренерского опыта, но старт его карьеры получился по истине ошеломляющим. Вероятно, стоит признать, что в кратчайший срок он построил нового гегемона европейского футбола.

Тоска

Представить жизнь без футбола практически невозможно. Но в уходящем году нам пришлось.

Из-за пандемии коронавируса, начиная с марта, на паузу ушли практически все европейские и мировые лиги, а также международные турниры. Чемпионат продолжался только в Беларуси и еще в нескольких весьма отдаленных от футбольного интереса странах. Тоскливо и грустно было осознавать то, что игра №1 исчезла из нашей жизни и неизвестно когда снова вернется. В итоге "простой" длился несколько месяцев, не были доиграны чемпионаты Франции, Бельгии и Нидерландов. Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы завершали в непривычном формате поздним летом.

Новый сезон стартовал, мы снова наслаждаемся эмоциями от футбола, но не менее тоскливо выглядят поединки даже сейчас, ведь стадионы либо практически пусты, либо пусты совершенно. Вроде бы, действо то же, но важного содержимого не хватает. Поэтому наша футбольная жизнь до сих пор не такая, как прежде.

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Тревога

Несколько месяцев кряду вместо футбольных матчей мы следили за увеличивающимися в прогрессии цифрами количества зараженных и умерших от коронавируса.

В Европе хуже всего обстановка была в Италии и Испании. Существенно добавляла тревожности информация, что матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией", состоявшийся 19 февраля в Милане, мог стать "биологической бомбой" в распространении болезни в этих странах и далее по всему континенту, ведь этот поединок уже классифицировали как "событие с высоким риском". Тот случай, когда, как оказалось, наш любимый футбол может нести немалый вред здоровью и жизни людей.

Разочарование

Большие международные турниры проходят раз в два года – чемпионаты мира чередуют чемпионаты Европы. Ожидания от них всегда максимальные – футбольного праздника со своим сценарием и историями.

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В годы этих турниров лето стоит планировать по-особенному. Когда пандемия только дала старт локдауну, еще хотелось верить, что это ненадолго и Евро-2020 состоится если не в срок, то с небольшим смещением на месяц-другой. Но решение оказалось иным – перенос на лето 2021 года. Правда, уверенности, что больше ничего не изменится и турнир состоится, все равно, увы, нет.

Радость

"Ливерпуль" Юргена Клоппа влюбил в себя многих – своей энергетикой, характером, целеустремленностью, стремлению к яркой игре.

"Мерсисайдцы" до последнего тура позапрошлого сезона конкурировали с "МанСити" за чемпионство Премьер-лиги, но уступили на один балл, набрав 97 очков. Со старта сезона 2019-2020 они уверенно шли к чемпионству, имели серьезное преимущество над преследователями и в глазах большинства считались безоговорочными фаворитами. А как же об этом трофее мечтали болельщики, ожидая его 30 лет!

Но за девять туров до финиша, в которых "Ливерпулю" было достаточно добыть две победы, в мире случился локдаун, затронув и футбол. Ходили слухи, что сезон в Англии могут не возобновить без подведения турнирных итогов, либо же "мерсисайдцев" признают победителями, не доиграв необходимого количества матчей. Большинство клубов АПЛ соглашались на такой расклад.

Однако существовало и другое мнение, что такое чемпионство будет неполноценным, совсем не таким, каким должно быть в этой красивой истории. Но розыгрыш чемпионата Англии все-таки возобновили через три с половиной месяца, и двух туров после рестарта команде Юргена Клоппа хватило, чтобы оформить завоевание долгожданного титула.

Почему-то кажется, что любители футбола по всему миру, кроме, разве что, фанатов клубов-соперников "Ливерпуля", испытали настоящую радость от того, что "мерсисайдцы" все же заслуженно добыли желанный трофей по спортивному принципу.

Гордость

Вероятно, у каждого она своя.

Болельщики "Лидса" гордятся возвращением своей команды в АПЛ после 16-летнего перерыва, фанаты "Севильи" – тем, что их любимцы в шестой раз завоевали титул победителей Лиги Европы.

У украинских любителей футбола свои поводы для гордости и, к счастью, их несколько – это и победа сборной Украины над Испанией в матче Лиги наций, и выход двух наших команд в групповой раунд Лиги чемпионов, и две победы "Шахтера" над мадридским "Реалом". Неплохо как для такого сложного года, не правда ли?

Смех

Здесь варианты разные – либо же набивание туалетной бумаги множеством футболистов мира во время карантина, чтобы скрасить скучные и однообразные будни, либо же поражение "Барселоны" от "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Вспомнить подобные уничтожения грандов на европейской арене в решающих матчах сложно. Равно как и вспомнить такую же неуклюжую и нелепую каталонскую команду.

Гнев

Ситуация с непроведением матча Швейцария – Украина сначала казалась комичной.

Фото: А. Исаенко

Команда Андрея Шевченко прибыла в Люцерн, да, выявили несколько заразившихся коронавирусом, но протокол был соблюден, ребят изолировали от остальной части делегации. И тут региональный врач принимает решение посадить украинцев на карантин и запрещает проведение матча.

Не было сомнений, что либо случилось недоразумение, либо проявление бюрократии, что будет решено без проблем в ближайшее время, а матч перенесут, к примеру, на следующий год. Но решение УЕФА о техническом поражении нашей главной команды страны ничего иного, кроме гнева, не вызвало.

Остается надеяться, что точка в этой истории еще не поставлена, что позже будет причина поставить восклицательный знак, причем, в нашу пользу.

Удивление

Вряд ли украинского футбольного болельщика что-то могло удивить больше, чем назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо".

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ведь Луческу – легенда "Шахтера", возглавлявший донецкую команду 12 лет и выигравший с ней восемь чемпионских титулов в Украине и Кубок УЕФА. Тем не менее, это случилось.

И первым иностранным тренером из дальнего зарубежья в истории столичного клуба стал именно 75-летний Мирча. Он сходу выиграл Суперкубок Украины, обыграв именно "Шахтер", с первой попытки вывел киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов и завершил первую часть сезона УПЛ на первом месте.

Печаль

2020-й год унес жизни многих прекрасных и легендарных людей, в том числе из мира футбола.

Фанат у мурала Марадоны / Фото: Reuters

Но известие о смерти Диего Марадоны 25 ноября, менее чем через месяц после его 60-летия, опечалило весь мир. Несмотря на всю его противоречивость как личности, дон Диего был идолом для множества футбольных болельщиков, иконой или даже богом, причем далеко за пределами его родной Аргентины.

Все подробности в спецтеме Итоги года в спорте

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