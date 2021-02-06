Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Луческу снял с поля самого дорогого игрока – и это принесло "Динамо" победу

6 февраля, 18:06

Олег Люлька Олег Люлька

Леднев, вышедший вместо Цыганкова, забил единственный мяч в спарринге со "Шкендией"

В субботу, 6 февраля, "Динамо" провело предпоследний контрольный матч на сборе в Турции. Киевляне со счетом 1:0 обыграли "Шкендию", лидера чемпионата Северной Македонии.

Реклама

Автором решающего гола стал борющийся за статус игрока основы Богдан Леднев. На 77-й минуте Леднев заменил самого дорогого игрока чемпионата Украины Виктора Цыганкова (24 млн евро), а спустя 8 минут уже расписался в воротах "Шкендии", замкнув в одно касание шикарную передачу Александра Андриевского.

Полное видео матча "Динамо" – "Шкендия"

"Динамо" – "Шкендия-79" – 1:0
Гол: Леднев, 85
Состав "Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 61), Попов (Сирота, 77), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 61), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 61), Цыганков (Леднев, 77), Родригес (де Пена, 61), Беседин (Супряга, 61)

Реклама

В тренде
Огонь и лед: Пекин представил олимпийский факел

Отметим, что предыдущий спарринг киевлян завершился вничью 2:2. "Динамо" упустило победу над софийским ЦСКА, не реализовав один из двух пенальти.

На 8 февраля у "Динамо" запланирован еще спарринг с белорусским БАТЭ. А дальше команду Мирчи Луческу уже ждут официальные встречи. 13 февраля в УПЛ против "Олимпика", а через пять дней первый поединок с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее мы писали, что в "Динамо" еще может оказаться человек-гол из Турции. Аарон Бупендза очень нравится Мирче Луческу.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев Мирча Луческу Богдан Леднев Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять