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Луческу рассказал, куда пропал Жерсон Родригес

26 сентября, 18:13

Олег Люлька Олег Люлька

По словам главного тренера киевлян, забивной вингер "Динамо" получил травму накануне игры с "Минаем"

Субботний матч чемпионата Украины на НСК "Олимпийский", в котором "Динамо" обыграло "Минай" 4:0, прошел без участия лучшего игрока киевлян в стартовой части сезона Жерсона Родригеса. Люксембуржца, забившего победные мячи в ворота "Шахтера" и АЗ Алкмаар, не оказалось даже в заявке на игру динамовцев с закарпатцами.

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Как сообщил после игры с "Минаем" главный тренер киевлян Мирча Луческу, причиной отсутствия Жерсона Родригеса в составе стала травма. У него – сильный ушиб.

"Накануне на тренировке Жерсон получил удар по ноге, и я решил им не рисковать. Завтра он снова будет тренироваться с командой", – цитирует Мирчу Луческу dynamo.kiev.ua.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Таким образом Жерсон Родригес должен быть в строю на ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Гента", который состоится в Киеве 29 сентября.

"Попов уже с понедельника приступит к тренировкам с командой. А вот Тымчик только начнет беговую работу и будет тренироваться индивидуально. Ситуацию по Бурде, думаю, вы знаете", – добавил главный тренер киевлян.

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Напомним, в начале сентября Бурде провели операцию из-за разрыва ахиллового сухожилия. На восстановление ему понадобится полгода.

Ранее мы писали, что и у Луческу возникли проблемы со здоровьем. Тот факт, что тренер "Динамо" провел под ливнем матчи с "Шахтером" и "Гентом", не прошел для него бесследно.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Минай" 4:0

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Динамо Киев Мирча Луческу Жерсон Родригес
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