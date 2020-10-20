Молодой Луческу. Правдивые истории о Мирче

Работал диджеем, прятался в душе с мячом и давил на судей - каким был тренер "Динамо" в свои игроцкие годы

Во вторник, 20 октября, киевское "Динамо" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов матчем против "Ювентуса". Начало – в 19:55. Онлайн "Динамо" – "Ювентус" доступен на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионов

Групповой турнир Лиги чемпионов вернулся на улицу киевского "Динамо" благодаря Мирче Луческу – знаменитому тренеру, который, впрочем, и игроком был незаурядным. В день старта "бело-синих" в основной сетке самого престижного еврокубка под руководством 75-летнего румына, "Сегодня" рассказывает, какими были молодые, игроцкие, годы самого Мирчи.

Об игроцких годах Мирче Луческу напоминает не только шесть чемпионских медалей первенства Румынии в составе "Динамо" (Бухарест) – на чемпионате мира-70 в Мексике он обменялся футболками с самим Пеле! Румыны тогда обыграли Чехословакию 2:1, но проиграли Англии 0:1 и Бразилии 2:3. "Я ее даже не стирал", – рассказывал о добытой майке Короля футбола Луческу.

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Румын Иоан Андоне, игравший с Луческу в команде "Корвинул" (Хунедоара), поведал "Сегодня": "Луческу был правым нападающим. Он не был быстрым. Но был потрясающим мастером последнего паса. Например, его партнером в бухарестском "Динамо" был Дуду Джорджеску – дважды обладатель Золотой бутсы. Так вот каждый год он забивал по 20 мячей с передач Луческу. По стилю игры я бы сравнил Мирчу с выступавшим за "Барселону" Педро. Что касается вспыльчивости в отношениях с арбитрами, то таким он был и как игрок. "Вы ошиблись! Не было штрафного!" – давил Мирча на рефери. Почему он это делал? Потому что умный. Судьи уважали Луческу, ведь он был капитаном сборной, раза два показали ему желтую карточку – не больше".

Как и все послевоенные дети, Мирча начал играть на улице. Набивали мусором носок и босиком пинали этот "мяч" до вечера – ногтей на ногах у маленького Луче и его друзей не было. Но у футбола в жизни нынешнего коуча киевского "Динамо" был конкурент – он очень любил точные науки, особенно химию. Анекдот "были у отца два сына: один умный, другой – футболист" – не про Луческу, который своими силами поступил на факультет внешней экономики, выпускники которого работали в посольствах по всему миру.

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Без отрыва от учебы Мирча стал первым в Румынии футболистом, добившимся вызова в национальную сборную из команды второго дивизиона – студенческой "Политехники". Еще языки учить успевал. Овладел португальским, английским, французским, итальянским и испанским.

"Будучи играющим тренером "Корвинула", он говорил нам: "Лучше сходите не в ресторан, а в театр, музей, прочитайте книгу". Он всех нас заставил поступить в институт металлургии на инженеров, а после пар был нам за шофера – отвозил на машине на тренировки, – говорит Андоне. – Обращались к нему Ня Мирча (Nea Mircea) – дон Мирча. Он учил нас на своем примере. Рассказывал, что когда-то слабо играл левой. И чтобы исправить ситуацию, в общежитии прятался в душевой и стучал мячом о стену левой ногой".

Играя в "Корвинуле", Луческу параллельно делал программу на радио, где крутил музыку и рассказывал о футболе, писал спортивную колонку в газете "Путь к социализму", а также сочинил текст клубного гимна. В 81-м, за год до окончания карьеры игрока, в анкете для получения зарубежной визы он о себе указал: работает главным экономистом комбината по обогащению железной руды в Хунедоаре (хотя там он на самом деле только числился), член КПР, майор МВД (получил звание за выступление в милицейской команде "Динамо"), из имущества – авто "Дачия"-1300, особые приметы – рост 176 см, черные волосы, карие глаза и смуглое лицо.

В 70-х его звали к себе французские "Бордо" и "Лорьен". Но власти Румынии не отпустили. Покорять Европу Мирча отправился уже как тренер, выиграв Кубок УЕФА с "Шахтером", Суперкубок УЕФА с "Галатасараем", а теперь – уже начиная первый за четыре года для "Динамо" групповой турнир Лиги чемпионов.

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Ранее мы писали, что Луческу уже заработал для "Динамо" миллиард гривен призовых от УЕФА. Назначение румынского специалиста главным тренером киевлян окупилось сторицей.

Смотрите, как "Динамо" вышло в групповой турнир ЛЧ

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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