Луческу предложил Суркису нарушить свою традицию перед "Гентом"

Обычно президент "Динамо" не ездит на выездные матчи киевлян. Но в этот раз сделает исключение

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о предложении, которое ему сделал главный тренер киевлян Мирча Луческу перед игрой квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Она состоится в среду, 23 сентября, в Бельгии. Румынский наставник позвал босса киевского клуба на этот выездной матч. И тот ответил согласием.

"Луческу меня спросил, и я сказал, что я полечу. Только команда полетит в понедельник, а я полечу во вторник", – заявил в комментарии каналам "Футбол 1/2/3" Игорь Суркис

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Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что Игорь Суркис, редко пропускающий домашние матчи "Динамо", в то же время – из-за суеверий или по каким-либо другим причинам – практически не бывает на выездных поединках своей команды. Однако в случае с дебютной гостевой игрой Мирчи Луческу у руля "бело-синих" президент столичного клуба все-таки сделает исключение.

"До группового турнира Лиги чемпионов – один шаг. Но этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх (ответная – 29 сентября в Киеве). "Гент" – хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против "Александрии". Надо настраиваться самым серьезным образом", – добавил Игорь Суркис

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