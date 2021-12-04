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Луческу объяснил, почему Месси дали "Золотой мяч": France Football находится в двух шагах от офиса ПСЖ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 декабря, 09:06
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Известный румынский специалист уверен, что Кубок Южной Америки, который выиграла Аргентина, престижней чемпионата Европы
Месси выиграл свой седьмой "Золотой мяч"
Месси выиграл свой седьмой "Золотой мяч"

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу считает, что Лионель Месси заслуженно получил "Золотой мяч".

"Месси сыграл решающую роль в победе сборной Аргентины на Кубке Америки – более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили и Уругвая играют в больших клубах Европы.

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Месси часто обвиняли в том, что он не мог помочь сборной выиграть трофей. Теперь он это сделал, забил голы, отдал важнейшие передачи и был капитаном команды. Также мы не можем отрицать его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной Барселоны.

Конечно, в чем-то способствовал и тот фактор, что Месси теперь является частью гигантского проекта ПСЖ, а France Football находится в двух шагах от офиса парижского клуба. Сегодняшний футбол имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы Лионель остался в Барселоне, может быть, не получил бы "Золотой мяч", – цитирует Луческу Playsport.ro.

Ранее мы писали, что Луческу претендует на пост тренера сборной Румынии.

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