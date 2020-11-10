Луческу о коронавирусе в "Динамо": "Это вина клуба"

Мирча считает, что "Динамо" не приняло всех мер для защиты команды от COVID-19

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу воспользовался перерывом в клубных соревнованиях, вызванным матчами сборных, чтобы приехать на родину, в Румынию. Там, отвечая на вопрос местных журналистов, коуч киевлян заявил, что столичный клуб сам виноват в том, что потерял 12 игроков перед воскресным матчем с "Шахтером", который "Динамо" проиграло 0:3.

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"Я терял по два-три футболиста ежедневно. Дошло до того, что в моем распоряжении осталось десять игроков. Это наша вина, клуба, что мы не приняли самые эффективные меры. Мы играли в очень сложных условиях. Я не знал, кого отправят на карантин после следующего теста", – цитирует Мирчу Луческу Sport.ro

Отметим, что после прилета в Румынию Мирча Луческу вышел из аэропорта в маске, но тут же ее снял и с медиа общался уже без нее.

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Напомним, ранее после 0:3 от "горняков" главный тренер "Динамо" заявил, что выиграл не "Шахтер", а COVID. "Выиграл COVID, но проиграл fair play. Я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID", – посетовал Луческу.

Позже Срна ответил Луческу на слова о победе COVID в матче "Динамо" – "Шахтер". "Мы были в такой же ситуации перед "Реалом", как "Динамо" сейчас. Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого соперникам. Есть регламент, который нужно исполнять. У "Динамо" было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Так что выиграл не COVID, а "Шахтер", – заявил хорватский директор "горняков".

Отметим, что еще после матча с "Ференцварошем" 28 октября "Динамо" закрылось у себя на базе. Таким образом в киевском клубе пытались защитить команду от коронавируса. Но это не сработало.

Вчера стало известно, что коронавирусом заразился 13-й игрок "Динамо" Денис Попов, который не сможет помочь в ближайших матчах сборной Украины.

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Добавим, что Луческу – не любитель носить маску. В частности, без нее 75-летний Мирча гулял по Будапешту перед игрой с "Ференцварошем".

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