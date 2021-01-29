"Ливерпуль" уничтожил Моуринью и прервал ужасную серию

В Лондоне завершился центральный матч 20 тура английской Премьер-лиги. Мы вели онлайн поединка "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

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В столицу действующие чемпионы приехали в ужасном настроении. Серия из пяти матчей без побед. "Шпоры" наоборот, еще не проигрывали в этом году.

Подопечные Жозе Моуринью резво начали встречу. Уже на 3-й минуте Сон Хын Мин открыл счет. Но тут за гостей сыграл VAR. Кореец залез в миллиметровый офсайд.

Дальше в первом тайме чуть острее действовал "Ливерпуль". Упустил пару возможностей и забил в компенсированное время. Это Фирмино замкнул прострел.

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Лишь начался второй тайм, как мерсисайдцы удвоили свое преимущество. Александер-Арнольд успел на добивание. "Тоттенхэм" тут же вернулся в игру. Хейбьерга забыли перед штрафной и тот своего шанса не упустил.

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Но последнее слово осталось за "Ливерпулем". Сначала гол Салаха не засчитали из-за игры рукой.

А потом Мане в касание отправил мяч в сетку.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 1:3

Голы: Хейбьерг (49) – Фирмино (45+4), Александер-Арнольд (47), Мане (65)

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После этого матча "Ливерпуль" набрал 37 очков и поднялся на четвертое место. "Тоттенхэм – шестой (33). Лидирует "Манчестер Сити" – 41.

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