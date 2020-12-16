"Ливерпуль" – "Тоттенхэм": прогноз комментатора на матч чемпионата Англии

Кирилл Круторогов уверен, что гости в поединке с действующими чемпионами не проиграют

В среду, 16 декабря, на стадионе "Энфилд" состоится центральный матч 13-го чемпионата Англии. "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция противостояния доступна на канале Setanta и сервисе OLL.TV.А наш сайт ведет мультимедийнуюонлайн-трансляцию "Ливерпуль" – "Тоттенхэм".

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Действующий чемпион, идущий на втором месте, встретится с лидером Премьер-лиги, а Юрген Клопп – с Жозе Моуринью. У их команд по 25 очков, а в спину дышат "Лестер" и "Саутгемптон", поэтому ничья не удовлетворит никого.

"Ливерпуль" не проигрывает в чемпионате в восьми поединках, но из-за проблем в защите мерсисайдцы сыграли "на ноль" только в двух из них. А в последних двух встречах команда расписала ничьи с "Фулхэмом" и "Мидтьюлланом" (дважды по 1:1). В лазарете чуть ли не целая команда, девять человек: ван Дейк, Матип, Гомес, Цимикас, Милнер, Кейта, Шачири, Тиаго и Жота.

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"Тоттенхэм" не проигрывает 10 матчей кряду, а если брать только поединки чемпионата, то 11. Единственное поражение случилось еще в первом туре. Из кадровых потерь у них только Ламела.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дважды обыграл "шпор" (1:0 и 2:1). Но сейчас против них выступают их проблемы с составом и действительно отличная форма команды Жозе Моуринью. Думаю, гости точно не проиграют на "Энфилде".

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов

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