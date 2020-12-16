"Ливерпуль" – "Тоттенхэм": онлайн мегаматча чемпионата Англии

Сегодня в 13 туре чемпионата Англии состоится мегаматч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм". Лидеры Премьер-лиги, которые пока делят первую строку турнирной таблицы, попробуют определить сильнейшего. Поединок на "Энфилде" начнется в 22:00 по Киеву. А мы проведет мультимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями.

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

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Как подходят к матчу

Оба лидера АПЛ в прошлом туре неожиданно потеряли очки в матчах с не самыми сильными соперниками. Команда Юргена Клоппа уже в конце матча отыгралась во встрече с "Фулхэмом" – 1:1. А "Шпоры" слишком рано уверовали в свою победу над столичным "Кристал Пэласом", пропустив на 81-й минуте – 1:1.

Стоит отметить, что и мерсисайдцы, и лондонцы пока в этом сезоне только по разу проиграли. При этом у "Тоттенхэма" лучшая защита в чемпионате – всего 10 пропущенных мячей против 19 у "Ливерпуля". Зато у "красных" лучшее нападение сезона – 27 голов против 24-х у "Шпор".

У "Тоттенхэма" сегодня не сыграет валлийский вингер Гарет Бэйл. Об этом заявил наставник команды Жозе Моуринью, подчеркнув, что футболист уже тренируется, однако еще не в форме. А новичок "Ливерпуля" Диогу Жоту недавно получил травму колена и теперь не поможет "красным" в течение нескольких месяцев. Но зато Жоэль Матип и Наби Кейта, у которых были повреждения, готовятся к матчу чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

Мане и Клопп, "Ливерпуль" / Фото: Reuters

Последние 10 матчей команд

История встреч

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дважды обыгрывал "Тоттенхэм" в Премьер-лиге – 1:0 и 2:1, а до этого уложил лондонцев на лопатки в финале Лиги чемпионов-2019. "Шпоры" последний раз побеждали мерсисайдцев в октябре 2017 года – 4:1.

Что говорили перед матчем

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Моуринью уже доказал, что способен вернуться в игру. То, что он сделал в "Тоттенхэме", действительно впечатляет. Он превратил команду в машину. Даже когда "Тоттенхэм" выступает не лучшим образом, команда коллективно действует в защите. Если "Ливерпуль" будет держать Сона и Кейна, у "Тоттенхэма" выделится кто-то другой. Это отличная команда с опасными игроками".

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью: "Мы показываем хорошие результаты на протяжении нескольких месяцев. Но машина — это "Ливерпуль", показывающий такие результаты в последние годы. Мы хорошая команда, которая много работает, но "Ливерпуль" — это результат, если я не ошибаюсь, 1894 дня вместе с Клоппом. А мы — результат 390 дней".

Сравнение составов

Что говорят букмекеры

У букмекеров "Ливерпуль" является фаворитом поединка. На него можно поставить с коэффициентом 1.85. На ничью на "Энфилде" – 3.75, на выигрыш "Тоттенхэма" – 4.00. Самый вероятный счет матча, по мнению аналитиков, ничья 1:1 – 6.00. На втором месте по популярности 2:1 в пользу "красных" – 8.00.

Где смотреть матч

Центральный поединок тура АПЛ в Украине покажет телеканал Setanta Sports, который также доступен онлайн с помощью сервиса OLL.TV (по подписке).

Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в Лиге Европы

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