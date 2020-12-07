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"Ливерпуль" не знал, как писать фамилию своего вратаря, отстоявшего "ноль" с "волками"

7 декабря, 09:47

Елена Павлова Елена Павлова

22-летний ирландский голкипер Куивин Келлехер дебютировал в Премьер-лиге

В 11-м туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0 и вышел на второе место в турнирной таблицы АПЛ, уступая лидирующему "Тоттенхэму" лишь по дополнительным показателям.

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В составе чемпиона Англии дебютный матч в Премьер-лиги провел 22-летний ирландский вратарь Куивин Келлехер. Однако работники "Ливерпуля" выдали ему неправильную форму. Келлехер отстоял на ноль в матче в футболке с ошибкой в своей фамилии – не хватало буквы "е". По ходу первого тайма спину голкипера показали в трансляции крупным планом, после чего клубу тяжело было скрыть, что фамилия вратаря на форме написана неправильно.

Но ошибка была исправлена уже в перерыве между таймами. И на вторую половину встречи дебютант Келлехер вышел уже с привычной фамилией на спине.

Куивин Келлехер
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Куивин Келлехер / Фото: Reuters

Ранее мы также сообщали, что культовые очки Клоппа зарыли на новой базе "Ливерпуля".

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов против "Аякса"

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