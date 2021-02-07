"Ливерпуль" – "Манчестер Сити": прогноз комментатора на матч тура в АПЛ

Сегодня в 23 туре чемпионата Англии встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити".

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Как только начало казаться, что "Ливерпуль" выходит из кризиса, они, добыв две победы – в гостях над "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" (по 3:1), проиграли дома "Брайтону" (0:1). На "Энфилде" хозяева не побеждают уже в четырех матчах чемпионата и не забивали в трех. А проблемы в защите усугубились в связи с травмами Матипа и Фабиньо. Также в лазарете Джо Гомес, ван Дейк, Кейта, Мане и Жота. Вопрос – как скоро будет готов играть в новой команде молодой новичок Озан Кабак, арендованный накануне у "Шальке". "Мерсисайдцы" расположились на четвертом месте и отстают от лидирующего "МанСити" на семь очков, причем "горожане" провели на матч меньше.

Команда Гвардиолы не проигрывает с ноября – 20 матчей кряду, победив в последних 13, девять из которых – в Премьер-лиге. У "горожан" отсутствуют из-за травм де Брюйне, Аке, Агуэро и Палмер.

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В июле "МанСити" разгромил "Ливерпуль" (4:0), а в конце прошлого года они расписали ничью (1:1).

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Нет сомнений, что "Сити" обязаны воспользоваться проблемами соперника и ожидаю их индивидуальный ТБ 1,5. "Мерсисайдцы" должны ответить своими стараниями в атаке, а значит стоит ждать ТБ 3.0.

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