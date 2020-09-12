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"Ливерпуль" – "Лидс": прогноз комментатора на стартовый матч чемпионов

12 сентября, 17:45

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов сомневается, что новичок Премьер-лиги сможет отобрать очки у действующего чемпиона

Сегодня стартует чемпионат Англии. В первом туре Премьер-лиги чемпион "Ливерпуль" принимает новичка – "Лидс". Поединок начнется в 19:30, а в ожидании предлагаем послушать анонс и прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Новый сезон английской Премьер-лиги выходит на старт. В первом туре действующий чемпион возьмется за защиту титула матчем против новичка, вернувшегося в элиту после 16-летнего отсутствия. "Ливерпуль" успел проиграть по пенальти матч за Суперкубок "Арсеналу". После, во время паузы ФИФА, "мерсисайдцы" уничтожили "Блэкпул" в товарищеской встрече (7:2).

Больших кадровых изменений в межсезонье у команды Клоппа не произошло. Она рассталась с Лалланой и Ловреном, а взамен подписала греческого защитника Цимикаса из "Олимпиакоса" за 13 миллионов евро, но он еще не готов играть в основе. Вне игры из-за травм Хендерсон и Матип. Так что у "мерсисайдцев" наметились заметные проблемы в линии обороны.

"Лидс" выступает под руководством легендарного аргентинца Марсело Бьелсы по прозвищу "Сумасшедший". Он со второй попытки поднял "павлинов" в Премьер-лигу, сделав их победителями Чемпионшипа с преимуществом от второй команды в десять очков. Среди новичков – мощный защитник Робин Кох из "Фрайбурга", нападающий "Вулверхэмптона" Элдер Кошта и форвард сборной Испании Родриго из "Валенсии". За троих суммарно заплатили более 60 миллионов евро.

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Гости точно попьют крови "Ливерпулю", но сомневаюсь, что зацепятся за очки. Думаю, будет тотал "меньше 3,0". Либо победа "Ливерпуля" без пропущенных голов.

Матч "Ливерпуль" – "Лидс" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе OLL.TV.

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прогноз анонс чемпионат Англии Ливерпуль Лидс

Источник: Сегодня|Спорт

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