"Ливерпуль" – "Лестер": прогноз комментатора на матч чемпионата Англии

Кирилл Круторогов уверен, что гости в поединке с действующими чемпионами не проиграют

В воскресенье, 22 ноября, на стадионе "Энфилд" состоится центральный матч девятого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" принимает "Лестер". Начало поединка в 21:15 по киевскому времени. Прямая трансляция противостояния доступна на канале Setanta и сервисе OLL.TV.

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На "Энфилде" нас ожидает борьба за первую позицию. Мерсисайдцы в случае победы имеют возможность вырваться в лидеры. Сейчас между командами разница в одно очко в пользу "Лестера". Брендан Роджерс встретится со своей бывшей командой. У его нынешнего коллектива впечатляющая серия из шести побед во всех турнирах, а в чемпионате три победы над непростыми соперниками – "Арсеналом" (1:0), "Лидсом" (4:1) и "Вулверхэмптоном" (1:0). Из потерь отмечаем отсутствие Амарти, Ндиди и Суюнджу, но без них "лисы" провели уже немало игр.

У "Ливерпуля" куда более серьезные потери, особенно в линии защиты, где выбыли сразу ван Дейк, Александер-Арнольд и Гомес, средняя линия недосчитается Хендерсона и Окслейда-Чемберлена из-за травм, а нападение – Салаха из-за коронавируса. Команда Клоппа не проигрывает семь матчей кряду, хотя в последнем туре ее пятиматчевая победная серия прервалась ничьей с "МанСити" (1:1).

И хоть в прошлом сезоне "Ливерпуль" дважды обыграл "Лестер", в том числе и разгромил (4:0) на выезде, в этот раз у него слишком серьезные кадровые проблемы. А соперник действительно силен. Абсолютно не верю в победу мерсисайдцев, а значит, "лисы" не проиграют.

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