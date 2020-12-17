"Ливерпуль" добил "Тоттенхэм" на последней минуте: видео голов и обзор матча

Команда Юргена Клоппа разделалась с подопечными Жозе Моуринью и вышла на чистое первое место в АПЛ

В центральном матче 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм" 2:1 и вышел на первое место в АПЛ, обойдя обыгранных "шпор" Жозе Моуринью. Три очка команде Юргена Клоппа принес бразилец Роберто Фирмино, забивший головой на последней минуте основного времени.

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Обзор матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:1)

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" – 2:1

Голы: Салах, 26, Фирмино, 90 – Сон, 33

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон – Джонс, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис – Сиссоко, Хойбьерг – Бергвейн (Регилон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87) – Кейн

Предупреждения: Ло Чельсо, Хойбьерг

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Роберто Фирмино / Фото: Reuters

Статистика матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:1)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

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Это была уже шестая кряду победа "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом", среди которых особняком стоит выигрыш мерсисайдцев 2:0 в финале ЛЧ-2019.

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