"Ливерпуль" добил "Тоттенхэм" на последней минуте: видео голов и обзор матча

В центральном матче 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм" 2:1 и вышел на первое место в АПЛ, обойдя обыгранных "шпор" Жозе Моуринью. Три очка команде Юргена Клоппа принес бразилец Роберто Фирмино, забивший головой на последней минуте основного времени.
Обзор матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:1)
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" – 2:1
Голы: Салах, 26, Фирмино, 90 – Сон, 33
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон – Джонс, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане
"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис – Сиссоко, Хойбьерг – Бергвейн (Регилон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87) – Кейн
Предупреждения: Ло Чельсо, Хойбьерг
Статистика матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:1)
Турнирная таблица чемпионата Англии
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Это была уже шестая кряду победа "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом", среди которых особняком стоит выигрыш мерсисайдцев 2:0 в финале ЛЧ-2019.
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