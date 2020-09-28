"Ливерпуль" – "Арсенал": прогноз футбольного комментатора

Сегодня в Англии суперматч – "Ливерпуль" против "Арсенала". Начало – в 22:00. Мы проводим онлайн "Ливерпуль" – "Арсенал", а в ожидании поединка предлагаем прогноз на игру от комментатора Кирилла Круторогова.

Реклама

Менее чем за месяц эти команды встретятся во второй раз, а через три дня – в третий, уже в рамках Кубка лиги. В предыдущем матче, за Суперкубок Англии, лондонцы победили в серии пенальти. Интересно, что и последняя их встреча в чемпионате в июле завершилась победой "канониров".

А в целом в активе команды Артеты шестиматчевая победная серия. На старте Премьер-лиги они обыграли "Фулхэм" (3:0) и "Вест Хэм" (2:1) в двух столичных дерби кряду. А посреди прошлой недели одолели крепкий "Лестер" (2:0) в Кубке лиги. Отметим весьма неплохую форму Ляказетта и Нкетиа, которые за место в основе конкурируют между собой. Вероятно, готов будет выйти на поле Сократис, а вот Смит-Роу, Мустафи, Мартинелли и Чемберс остаются в лазарете, правда, их потери вряд ли очень значительны. Тогда как участие Тирни и Седрика под вопросом.

"Ливерпуль" сейчас феерит – после результативной волевой победы над "Лидсом" (4:3), они справились с "Челси" (2:0) и уничтожили "Линкольн Сити" в Кубке лиги (7:2). В первых двух турах Салах и Мане забили суммарно пять голов. Интересно, что в последний раз "Арсенал" побеждал на "Энфилде" в 2012 году, и с тех пор "канониры" пропустили там 25 голов за семь визитов в рамках чемпионата.

Реклама

ПРОГНОЗ. Мне кажется, "мерсисайдцы" – очевидные фавориты. Также ожидаю результативный футбол. К примеру, "Ливерпуль" победит и тотал больше 2,5 голов. Также допускаю, что хозяева забьют в каждом из таймов.

"Ливерпуль" – "Арсенал"

АПЛ, 28 сентября, понедельник, 22:00, Setanta Sports Ukraine, OLL.TV.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама