20 ноября 14:00
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Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Динамо --
Бавария --
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Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
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Ливерпуль – Арсенал: онлайн-трансляция центрального матча АПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 ноября, 12:35
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Соседи по турнирной таблицы могут бороться за чемпионство, но пока сражаются за место в зоне Лиги чемпионов

В субботу, 20 ноября, в английской Премьер-лиге будут сыграны матчи 12-го тура. Центральной станет встреча Ливерпуля и Арсенала.

Матч начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию битвы английских грандов.

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Турнирные расклады

После 11 матчей в АПЛ Ливерпуль набрал 22 очка и занимает четвертое место. А Арсенала 20 очков и пятая позиция.

"Канонирам" нежелательно проигрывать, иначе увеличится их отставание от зоны Лиги чемпионов.

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В прошлом туре Ливерпуль проиграл Вест Хэму:

А Арсенал победил Уотфорд:

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История противостояния

В чемпионате Англии команды играли 190 раз! 73 победы у Ливерпуля, 65 – у Арсенала, еще 52 матча завершились вничью.

Самая крупная победа Ливерпуля – 5:0. Самая крупная победа Арсенала – 8:1.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева. Коэффициент на победу Ливерпуля – 1.50, на ничью – 4.80, на победу Арсенала – 6.20.

Вероятность исхода: Ливерпуль – 65%, ничья – 10%, Арсенал – 16%.

Где смотреть

В прямом эфире матч Ливерпуль – Арсенал покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Ливерпуль – Арсенал
смотрите на olltv
Смотреть

Накануне встречи пресс-служба Ливерпуля вспомнила, как Питер Крауч забил три гола Арсеналу.

"Канониры" ответили им эффектным голом Ляказетта.

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1
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38
2
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14
38:8
35
3
Заря
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29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
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6
Александрия
14
14:10
23
7
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Верес
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13
11
Колос
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