"Ливерпуль" – "Арсенал": где и когда смотреть матч дня в чемпионате Англии

В понедельник завершается третий тур английской Премьер-лиги. Вишенкой на торте станет последний матч игрового дня. На нашем сайте идет онлайн "Ливерпуль" – "Арсенал", а сам поединок грандов начнется в 22:00.

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Оба клуба успешно начали новый сезон 2020/2021, добыв по две победы. Интересно, что "канониры" на старте выиграли два лондонских дерби – у "Фулхэма" (3:0) и "Вест Хэма" (2:1). Подопечные Юргена Клоппа сначала устроили голевую феерию с "Лидсом" (4:3), а затем более сдержанно обыграли обновленный "Челси" (2:0). Так что сегодня кто-то впервые в сезоне оступится. Лидируют же несколько неожиданно "Эвертон" и "Лестер", которые выиграли по три раза.

На украинском телевидении матч покажет канал Setanta Sports, который можно смотреть и на интернет-платформе OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 21:55. Во вторник встречу покажут в повторе в 8:45.

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