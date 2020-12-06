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Ливень в Италии сорвал возвращение Малиновского на поле (видео)

6 декабря, 19:00

Олег Люлька Олег Люлька

Матч чемпионата Италии "Удинезе" – "Аталанта", в котором ожидался камбек украинца, перенесли из-за непогоды

Воскресный матч 10-го тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Аталантой" украинца Руслана Малиновского, который должен был состояться на стадионе "Дачия Арена – Фриули", перенесен. Это решение принято из-за ливня в Удине, который привел поле в не подходящее для игры в футбол состояние.

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На поле в Удине образовались огромные лужи. Арбитр Федерико ла Пенна из Рима трижды инспектировал поле и в итоге, после консультаций с капитанами команд, постановил, что 6 декабря игра не состоится.

Новая дата проведения матча "Удинезе" – "Аталанта" будет определена позже.

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Отметим, что матч с "Удинезе" мог стать первым для украинского полузащитника "Аталанты" Малиновского после того, как он переболел COVID-19. Руслан значился в запасе своей команды на эту игру.

В связи с переносом игры "Удинезе" – "Аталанта" возвращение Малиновского на поле откладывается, как минимум, до 9 декабря, когда бергамаски сыграют на выезде с "Аяксом" за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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