Лишь одно фото в купальнике: что постит в Instagram лучшая футболистка 2020 года

Защитница женской команды "Манчестер Сити" Люси Бронз признана лучшей футболисткой 2020 года по версии ФИФА. Девушка в свои 29 лет считается одной из лучших футболисток современности. Люси уже побеждала в номинации УЕФА, а сегодня Бронз получила мировое признание.

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Тем не менее, девушка ведет довольно скромный образ жизни в социальных сетях. У нее на странице в Instagram можно найти лишь одно фото в купальнике, чем сейчас изобилуют соцсети.

Люси любит выкладывать фото с тренировок, матчей, командные снимки. Также футболистка очень любит своего племянника Фредди и часто фотографируется с ним.

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Интересно, что в детстве Люси занималась бегом на 1500 метров и теннисом, однако быстро сделал выбор в пользу футбола. Сначала она играла за юниорскую команду маленького городка в северо-восточной Англии, где была единственной девушкой.

Во взрослом футболе Бронз дебютировала в составе "Сандерленда". Затем она успела поиграть за "Эвертон" и "Ливерпуль", с которым дважды побеждала в чемпионате Англии. Еще раз она выиграла золотые медали с "Манчестер Сити" и уехала в "Лион". Во Франции Бронз трижды выиграла чемпионат и столько же раз – женскую Лигу чемпионов. Прошлым летом она вернулась в "Манчестер Сити".

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