Лига наций возвращается: прогноз, расписание и результаты 3-го тура

Сегодня в Лиге наций по футболу пройдут первые поединки 3-го тура нового сезона. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр. Команда Андрея Шевченко сегодня примет в Киеве чемпионов мира-2014 немцев. Онлайн-трансляция Украина – Германия пройдет на нашем сайте с комментариями ключевых эпизодов, а также фото и видео интересных моментов.
Суббота, 10 октября
Группа C1
16:00 Люксембург – Кипр
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.90
16:00 Черногория – Азербайджан
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 1.78 – 3.10 – 5.00
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Группа D1
19:00 Фарерские острова – Латвия
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 2.20 – 2.80 – 3.70
21:45 Андорра – Мальта
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 3.25 – 2.70 – 2.50
Группа D2
19:00 Лихтенштейн – Гибралтар
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 1.65 – 3.30 – 5.80
Группа A4
21:45 Испания – Швейцария
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 1.42 – 4.20 – 7.50
21:45 Украина – Германия
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 9.50 – 5.00 – 1.28
Смотрите, как Украина играла против Швейцарии
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