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Лига наций возвращается: прогноз, расписание и результаты 3-го тура

10 октября, 12:22

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 3 тура европейского турнира - расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

Сегодня в Лиге наций по футболу пройдут первые поединки 3-го тура нового сезона. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр. Команда Андрея Шевченко сегодня примет в Киеве чемпионов мира-2014 немцев. Онлайн-трансляция Украина – Германия пройдет на нашем сайте с комментариями ключевых эпизодов, а также фото и видео интересных моментов.

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Суббота, 10 октября

Группа C1

16:00 Люксембург – Кипр
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.90

16:00 Черногория – Азербайджан
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 1.78 – 3.10 – 5.00

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Читайте также: Шевченко назвал заявку на матч против Германии. Двое из стартового состава уже известны

Группа D1

19:00 Фарерские острова – Латвия
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 2.20 – 2.80 – 3.70

21:45 Андорра – Мальта
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 3.25 – 2.70 – 2.50

Группа D2

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19:00 Лихтенштейн – Гибралтар
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 1.65 – 3.30 – 5.80

Группа A4

21:45 Испания – Швейцария
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 1.42 – 4.20 – 7.50

21:45 Украина – Германия
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 9.50 – 5.00 – 1.28

Смотрите, как Украина играла против Швейцарии

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