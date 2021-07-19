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Лига конференций: Ворскла и Колос узнали своих соперников

Олег Люлька Олег Люлька
19 июля, 15:45
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Ворскла в случае прохода в третий отборочный раунд встретится с победителем пары Астана – Арис, а Колосу предстоит сыграть с лучшим в дуэте Стяуа – Шахтер Караганда
Трофей Лиги конференций
Трофей Лиги конференций / Фото: UEFA.com

Вслед за донецким Шахтером, который получил Генк в соперники по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов, узнали своих оппонентов и украинские клубы в третьем по значимости еврокубковом турнире-новичке Лиге конференций – полтавская Ворскла и Колос из Ковалевки.

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

  • КуПС (Финляндия)/Ворскла (Украина) – Астана (Казахстан)/Арис (Греция)
  • Колос (Украина) – ФКСБ (Румыния)/Шахтер Караганда (Казахстан)

Матчи третьего, предпоследнего, отборочного раунда Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. Украинские команды первые встречи проведут дома, ответные – в гостях. При этом правило выездного гола в нынешнем сезоне уже не действует.

Впрочем, если Колосу остается ждать своего соперника по третьему квалифай-раунду Лиги конференций, то Ворскле для попадания в этот этап еще нужно пройти финскую команду КуПС. Матчи пройдут 22 и 29 июля, ответка – на поле полтавчан.

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Добавим, что ФКСБ, который может достаться в соперники Колосу, это бывший клуб Стяуа, переименованный из-за юридического спора о правах на название знаменитой команды из Бухареста.

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