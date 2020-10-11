Малиновский удивлен своей нелепой дисквалификацией

Полузащитник не поможет сборной Украины в матче Лиги наций с Испанией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который реализовал пенальти в матче Лиги наций против Германии (1:2), удивлен пропуском следующей встречи. Из-за перебора желтых карточек футболист "Наполи" заработал дисквалификацию на поединок против Испании 13 октября.

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Руслан Малиновский

"Получилась тяжелая игра против хорошего соперника. У них многие ребята выиграли Лигу чемпионов недавно. Отнеслись к ним со всем уважением. В этом матче мы навязали ту борьбу, которой не хватило с Францией. В этом плане сыграли очень хорошо, агрессивно. Жаль, что пропущу следующую игру. Если честно, я до матча не знал об этом. Нелепая желтая. Обидно, конечно, но что делать?" – цитирует Малиновского Футбол 1/2/3.

Реклама Руслан Малиновский и Мануэль Нойер / Фото: Reuters

Теперь после трех туров сборная Украина занимает третье место в турнирной таблице Группы А4 с тремя очками. Лидирует Испания – 7 баллов, Германия располагается на второй строчке – 5. И замыкает квартет Швейцария – 1 очко. В следующем туре, 13 октября, в Киеве, Украина примет чемпиона мира-2010 Испанию.

Ранее статистики раздали неожиданные оценки украинцам за матч с Германией, выделив вратаря.

Смотрите, как Украина уступила Германии

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