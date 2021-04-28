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Лидер Динамо отмечает чемпионство в Эмиратах (фото)

28 апреля, 13:53

Олег Люлька Олег Люлька

Мирча Луческу отпустил уругвайского полузащитника Карлоса де Пену на два дня – компанию футболисту в Дубае составили его супруга и крошечный сын

Карлос де Пена и его жена

Карлос де Пена и его жена / Фото: Instagram

Отмечать первое за пять лет чемпионство Динамо уругвайский вингер киевлян Карлос де Пена отправился в Эмираты. Компанию полузащитнику составили его жена Эли и сыночек Хуан Крус, появившийся на свет в конце декабря.

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"Отдых в Дубае, мы уже чемпионы!" – написал у себя в Instagram де Пена, поделившись фотографиями своего пребывания с колясочкой в ОАЭ

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Впрочем, отпуск в ОАЭ у Карлоса де Пены – краткосрочный. После воскресной победы над Ингульцом 5:0 и досрочного завоевания чемпионского титула уругваец попросил Мирчу Луческу отпустить его на два дня. Главный тренер киевлян ответил согласием, но при этом дал понять де Пене, чтобы тот сильно не расслаблялся, так как киевлян еще ждут три игры УПЛ и финал Кубка Украины с Зарей 13 мая.

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Ранее мы писали, что другой динамовский легионер отдался на растерзание младенцу. Люксембуржский футболист Жерсон Родригес развлекает своими волосами сына, которого родила его невеста – украинская теннисистка Ольга Янчук.

Жерсон Родригес балуется волосами с сыном

Все подробности в спецтеме Чемпионство Динамо

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