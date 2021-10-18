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Лидер чемпионата споткнулся на аутсайдере: первое поражение Металлиста в новой истории

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 октября, 19:10
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Возрожденный харьковский Металлист – основной претендент на золото в Первой лиге. Но в поединке против Агробизнеса фаворит первенства неожиданно оступился
Харьковский Металлист потерпел первое поражение в чемпионате
Харьковский Металлист потерпел первое поражение в чемпионате / Фото: ФК "Металлист"

В матче 14-го тура чемпионата Первой лиги харьковский Металлист играл на выезде с Агробизнесом из Волочиска. В текущем первенстве команда из небольшого городка в Хмельницком области неудачно выступает и накануне поединка занимала предпоследнее 15-е место.

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В дебюте встречи хозяева открыли счет, но уже на 12-й минуте защитник харьковчан Мизюк сравнял его.

В середине первого тайма гол экс-игрока львовского Руха Игоря Бойчука принес победу Агробизнесу над лидером чемпионата.

Несмотря на неудачу, "желто-синие" уверенно лидируют в чемпионате, с отрывом от Кривбасса в семь баллов. Агробизнес, благодаря победе над фаворитом, поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы.

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Поражение Металлиста стало первым в нынешнем сезоне. Ранее команда Александра Кучера не проигрывала 13 поединков подряд.

В прошлом чемпионате харьковский клуб выиграл первенство Второй лиги, которое завершил без единого поражения.

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Ранее мы рассказывали, о уникальном футболисте из АПЛ которого подписал харьковский Металлист.

Смотрите обзор матча Агробизнес – Металлист

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