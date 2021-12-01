Левандовски знал, что проиграет Лионелю Месси

Польскому форварду Баварии Роберту Левандовски еще до церемонии награждения сказали, что "Золотого мяча" ему не видать

Лионель Месси и Роберт Левандовски / Фото: Коллаж: Сегодня

Присуждение "Золотого мяча"-2021 Лионелю Месси на церемонии France Football в Париже в понедельник вечером не стало сюрпризом для Роберта Левандовски, в опросе среди 180 журналистов занявшего второе место.

Как сообщает немецкое издание Bild, нападающему Баварии еще за три дня до церемонии сообщили, что он будет лишь вторым – после Месси.

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Тем не менее, отмечает издание, на почетном мероприятии Левандовски доказал истинное величие. Во время своей благодарственной речи за утешительный приз он "сиял как победитель".

Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

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Ранее присуждение "Золотого мяча" Месси, а не Левандовски, раскритиковал Лотар Маттеус. "Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир", – заявил знаменитый немец.

А вот прославленный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек считает незаслуженной критику по отношению к обладателю "Золотого мяча-2021" Лионелю Месси.

"Я не понимаю, почему столько дерьма выливается на Лео Месси. Не он выбрал себя. Эта формула исчерпала себя, ее нужно менять. Это проблема людей из France Football", – считает Бонек.

Напомним, после вручения "Золотого мяча"-2021 Месси заставили нажать на красную кнопку. Нападающий Пари Сен-Жермен зажег Эйфелевую башню в свою честь.

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