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Левандовски забил 500 голов! Нойер побил рекорд Кана – "Бавария" разгромила "Шальке"

24 января, 21:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мюнхенский клуб продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии

Сегодня в немецкой Бундеслиге завершился 18-й тур – первый во втором круге. В воскресном матче, который ранее мог стать центральным, "Бавария" разбила в Гельзенкирхене "Шальке" – 4:0. Один из мячей забил Роберт Левандовски. Этот гол для польского форварда стал юбилейным, 500-м, на профессиональном уровне.

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В начале года Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера. В нынешнем чемпионате Германии нападающий забил 23 мяча в 17 матчах. В целом же больше 500 мячей из ныне действующих футболистов забили Криштиану Роналду, Лионель Месси и Златан Ибрагимович.

Еще один мяч у "Баварии" забил австрийский защитник Давид Алаба, а дубль в ворота клуба, спонсируемого "Газпромом", сделал Томас Мюллер (на фото). Мюнхенцы лидируют с отрывом от "Лейпцига" в семь очков, а "Шальке" занимает последнее место.

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В этой игре вратарь сборной Германии Мануэль Нойер провел 197-й "сухой" поединок за клуб, побив рекорд легендарного Оливера Кана.

Недавно "Бавария" показала, кто в ее составе Майкл Джордан и Скотти Пиппен.

Смотрите, как мюнхенцы обыгрывали московский "Локомотив" в Лиге чемпионов:

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