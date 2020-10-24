Левандовски сделал хет-трик за "Баварию", соперник "Шахтера" добыл волевую победу

"Боруссия" из Менхенгладбаха выиграла в чемпионате Германии у "Майнца" в гостях

Сегодня пятью матчами продолжился очередной тур немецкой Бундеслиги. В одном из них "Бавария" поиздевалась над "Айнтрахтом" из Франкфурта, а "Боруссия" из Менхенгладбаха смогла взять три очка в Майнце. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Германии.

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Кузнецом успеха "Баварии" опять стал польский форвард Роберт Левандовски. На 10-й, 26-й и 60-й минутах он огорчал гостей Мюнхена, оформив хет-трик.

После этого "Айнтрахт" добили Лерой Сане, который перешел из "Манчестер Сити" и 17-летний Джамал Мусиала. Смотрите видеонарезку лучших моментов игры.

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В сентябре юная звезда "Баварии" стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.

А будущий соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов, "Боруссия" из Менхенгладбаха, лишь на 83-й минуте вырвала три очка в гостях у худшей команды лиги – "Майнца". Победа со счетом 3:2 позволила Гладбаху подняться на пятое место с восемью очками. Смотрите, как это было.

Пока что "Бавария" – на втором месте с 12 очками. А лидером после победы над "Гертой" 2:1 с 13 баллами остается "Лейпциг". Смотрите, как "Бавария" разбила в Лиге чемпионов мадридский "Атлетико":

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