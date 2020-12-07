Левандовски, Холанд или Ибра: кому отдать "Золотой мяч"-2020?

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Первый понедельник декабря – время красной дорожки, дорогих костюмов, золота... Именно в этот день французский журнал France Football вручает награду лучшему футболисту Европы – "Золотой мяч". Увы... 2020-й особенный. Впервые с 1956 года награда не будет вручена.

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Вот основные тезисы главного редактора France Football Паскаля Ферре:

Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный год. Когда есть сомнения, лучше воздержаться, чем настаивать.

Справедливость, которая требуется для выбора обладателя награды, не может быть соблюдена, в том числе с точки зрения статистики. Кандидаты на "Золотой мяч" находятся в разных ситуациях. Некоторые из них досрочно завершили сезон, а некоторые продолжают. Нельзя сравнивать несравнимое.

France Football не хотел бы ставить в список призов звездочку со сноской типа "Трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах, из-за кризиса в связи с коронавирусом". Защита правдоподобности и легитимности награды означает, что она останется безупречной.

Несколько месяцев выпали из сезона, поэтому футболисты сыграют недостаточно, чтобы давать объективные оценки. К тому же матчи проходят в необычных условиях и форматах – пустые трибуны, пять замен, плей-офф с "Финалом восьми" в Лиге чемпионов. Выбор лучшего игрока в этих условиях не соответствует истории награды.

Некоторые из почти что 220 членов жюри со всего мира могли отвлекаться от футбола из-за других приоритетов и чрезвычайных ситуаций.

История "Золотого мяча" слишком престижна, чтобы рисковать нанести ей ущерб. В эти тревожные времена возможность взять перерыв является роскошью и бесценной необходимостью.

Такое решение было воспринято по разному. Критики не меньше, чем поддержки. Мы выступим на стороне критиков и назовем сами обладателя "Золотого мяча".

Редакция Сегодня|Спорт выбрала троих футболистов, которые могли бы выйти в финал голосования France Football.

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Роберт Левандовски (Бавария, Польша). Впервые футболист из Польши мог получить "Золотой мяч". Он таки его получил. Правда, награда выполнена из конструктора Лего. Автором оригинального подарка был польский рэпер Quebonafide.

Судите сами, Роберт выиграл с Баварией – чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, был признан лучшим форвардом турнира, а потом еще и лучшим игроком сезона по версии УЕФА.

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Эрлинг Холанд (Боруссия Д, Норвегия). Это тот глоток воздуха, который был нужен футболу в период коронавируса. Если вы хотите посмотреть матч с феерией одного игрока и кучей голов, смело включайте поединки Боруссии. В своем дебютном матче за Дортмунд Эрлинг вышел на замену на 56-й минуте, а к 79-й уже оформил хет-трик. В этом году за Боруссию отыграл 32 матча и забил 33 гола. В своих первых 12 матчах Лиги чемпионов 20-летний форвард забил 16 мячей. 4 сентября забил первый гол за сборную Норвегии. В следующем поединке оформил дубль, в следующем – отличился хет-триком. Многие скажут, что это авансы норвежцу, но авансы не запрещено раздавать.

Реклама Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Златан Ибрагимович (Милан, Швеция). Раз уж сезон вышел таким диким, то почему был и голосование таким не сделать. Если Холанду мы выдаем авансы, то Златан может получить трофей по совокупности. Согласитесь, это нонсенс проводить столь потрясающую карьеру и ни разу даже не попадать в тройку претендентов. У Ибры более трех десятков клубных трофеев, 500 голов и в свои 39 (!) он возглавляет гонку бомбардиров Серии А.

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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