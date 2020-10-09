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Лев не смотрит на поражение Украины от Франции: "Против нас будут играть совсем другие игроки"

9 октября, 18:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наставник немецкой сборной - о матче Лиги наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв настраивает свою команду на победу в матче третьего тура Лиги наций против Украины. Поединок состоится 10 октября в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 21:45. На нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн матча Украина – Германия.

"Наша первая и самая важная задача – выиграть матч завтра. В последних играх мы столкнулись с некоторым проблемами и постараемся их преодолеть. У нас хорошая кадровая ситуация: все игроки тренируются и готовы играть. Поражение Украины во Франции (1:7) нас не должно успокаивать, ведь против нас будут играть совсем другие игроки.

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Сборная Украины очень хорошая команда и хорошо развивалась под руководством Андрея Шевченко. У них очень хорошие футболисты и хорошая команда. Игровая система очень быстрая, у них быстрое переключение с обороны на атаку", – цитирует Лёва DFB.de.

Накануне мы писали, что в сборную Украины приедут трое футболистов из охваченного COVID-19 "Шахтера". Первую тренировку с командой после трехлетнего перерыва провел вратарь "Зари" Никита Шевченко.

Смотрите, как Украина уступила Франции:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Германии Йоахим Лев Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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