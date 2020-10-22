"Лестер" – "Заря": прогноз комментатора на матч Лиги Европы

Сегодня свой первый матч в групповом этапе Лиги Европы проведет единственный наш представитель в этом турнире – "Заря". Соперник – грозный английский "Лестер". Матч начнется в 22:00. Смотреть онлайн "Лестер" – "Заря" в виде текстовой трансляции с видеоповторами можно на нашем сайте.

Реклама

Луганчане третьими из украинских клубов стартуют в еврокубках. В этом году у нас один представитель в Лиге Европы.

"Лестер" в прошлом сезоне должен был выходить в Лигу чемпионов, но из-за поражений в двух заключительных турах покинул соответствующую зону и сыграет в менее желанном для них турнире. После пяти туров нынешнего сезона "лисицы" идут на четвертом месте с девятью очками, проиграв в двух последних матчах – "Вест Хэму" и "Астон Вилле" дома без забитых голов.

К угодившим в лазарет ранее Рикарду Перейре и Вилфреду Ндиди недавно добавился абсолютный лидер атаки Джейми Варди, ставший лучшим бомбардиром в предыдущем розыгрыше Премьер-лиги. Под вопросом участие Сеюнджю и Амарти.

Реклама

Джейми Варди / Фото: Getty Images

"Заря" отправилась в британский вояж без Артема Громова и с четырехматчевой серией без поражений в чемпионате. В этот период луганчане расписали ничьи с "Шахтером" и "Динамо", но победили лишь раз – "ПФК Львов" (5:0).

Интересно, что этот матч обслужит француженка Стефани Фраппар.

Реклама Стефани Фраппар

ПРОГНОЗ. Думается, "Лестер" не сильнее нынешних "Шахтера" и "Динамо", а отсутствие болельщиков на трибунах может оказаться на руку для команды Виктора Скрипника, ведь давления на них не будет. Думаю, точно будет тотал меньше 2,5. И очень надеюсь, что "Заря" не проиграет.

"Лестер" – "Заря"

Лига Европы, 22 октября, в 22:00, Футбол 2, OLL.TV

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама