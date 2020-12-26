"Лестер" – "МЮ" 2:2: видео голов и обзор матча

Первая игра рождественского Boxing Day в чемпионате Англии между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" порадовала зрителей сразу четырьмя забитыми мячами. Соперники разошлись миром 2:2.
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"МЮ" дважды по ходу матча вел в счете. Но "лисы" оба раза отыгрывались. Точку в поединке поставил лучший бомбардир прошлого сезона в АПЛ и один из ведущих снайперов нынешнего чемпионата Джейми Варди.
Таким образом "МЮ" не смог обойти "Лестер" в турнирной таблице АПЛ. Оба клуба остаются за спиной у лидера – "Ливерпуля".
"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2
Голы: Барнс, 31, Варди, 85 – Рашфорд, 23, Фернандеш, 79
"Лестер": Шмейхель – Джастин, Эванс, Фофана, Кастань – Тилеманс, Ндиди – Олбрайтон (Перес, 81), Мэддисон, Барнс – Варди
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Линделеф (Туанзебе, 64), Магуайр, Байи, Шоу – Мактоминей, Фред – Джеймс (Погба, 54), Фернандеш, Рашфорд – Мартиаль (Кавани, 75)
Предупреждения: Мэддисон, Ндиди – Фернандеш
Статистика матча "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" (2:2)
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