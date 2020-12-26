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"Лестер" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матча чемпионата Англии

Суббота, 26 декабря

Лестер Сити

14:30

Манчестер Юнайтед

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 26 декабря, состоится центральный матч 15-го тура английской Премьер-лиги: "Лестер" примет "Манчестер Юнайтед". Матч пройдет на стадионе "Кинг Пауэр" и начнется в 14:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН "ЛЕСТЕР" – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

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Сегодня на поле сойдутся вторая и третья команды чемпионата Англии. "Лестер" и "МЮ" разделяет всего один балл, правда, у "Красных дьяволов" есть матч в запасе. Кстати, это будет не последний матч для команд в 2020 году. Уже через два дня "лисы" встретятся с Кристал Пэлас, а "МЮ" 29-го числа сыграет с "Вулверхэмптоном".

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате Англии с 1 ноября. Команда Уле Гуннара Сульшера с тех пор одержала шесть побед и еще один матч свела вничью. "Лестер" из последних пяти матчей проиграл два, а в целом имеет уже пять поражений в текущем сезоне.

Смотрите, как "МЮ" проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов:

"МЮ" выиграл предыдущие четыре матча против "Лестера", в последний раз "лисы" отбирали очки у манкунианцев еще в декабре 2017 года. А вот предыдущую победу над "МЮ" "Лестер" одерживал еще в 2014 году. Тогда их поединок завершился с феерическим счетом 5:3.

Букмекеры о матче "Лестер" – "Манчестер Юнайтед":

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Уле Гуннара Сульшера – 2.21, на ничью – 3.70, на победу "Лестера" – 3.20.

Где смотреть матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед":

Поединок "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажут на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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