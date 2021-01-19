"Лестер" – "Челси": прогноз комментатора на мегаматч чемпионата Англии

Во вторник, 19 января, в Англии "Лестер" и "Челси" проведут пропущенный матч 18-го тура Премьер-лиги. Поединок третьей и седьмой команд АПЛ начнется в 22:15 на стадионе "Кинг Пауэр". Прямая трансляция противостояния доступна на канале Setanta и сервисе OLL.TV.

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Битва команд, претендующих на чемпионство. Причем, "Лестер" в случае победы может хотя бы на некоторое время возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги. Пока же "лисицы" идут на третьем месте, отставая от лидера, "МЮ", на два очка и опережая "Ливерпуль" на одно.

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У команды Роджерса серия из шести матчей без поражений, пять из которых в чемпионате. Но на своем поле дела у нее складываются крайне нестабильно – четыре победы, столько же поражений и одна ничья.

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"Челси" на фоне разговоров о возможной отставке Лэмпарда выиграл в двух последних матчах – Кубка Англии и АПЛ, но идет на седьмом месте, отставая от сегодняшнего соперника на шесть очков. Тренер "синих" считает "Лестер" претендентом на чемпионство, но не хочет говорить о шансах на "золото" для своей команды. Хотя очная встреча для них как возможность немного уменьшить дефицит.

"Лестер" – "Челси": онлайн матча чемпионата Англии / Фото: Getty Images В тренде Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

В текущем сезоне "Челси" не лучшим образом чувствуют себя в матчах с принципиальными соперниками и командами с претензиями на ЛЧ – они проиграли "Ливерпулю", "Арсеналу", "Эвертону" и "МанСити", а также расписали ничьи с "Тоттенхэмом" и "МЮ".

В прошлом сезоне оба матча этих команд в чемпионате завершились ничьими, но лондонцы выбили оппонентов из Кубка Англии.

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Ожидаю, что обе команды забьют и то, что "Челси" не проиграет.

Смотрите, как "Лестер" играл в Лиге Европы

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