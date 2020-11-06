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"Лестер" без лучшего бомбардира разнес "Брагу", забив 4 гола впервые за 60 лет

6 ноября, 10:15

Елена Павлова Елена Павлова

Дублем в ворота португальцев отметился Келечи Ихеаначо

В матче соперников "Зари" по группе Лиги Европы английский "Лестер" в 3-м туре не оставил шансов португальской "Браге" – 4:0. Поединок проходил на стадионе "Кинг Пауэр – Уолкерс" и в нем не смог принять участие основной форвард "Лис" Джейми Варди. Напомним, что "Заря" снова разгромлена в Лиге Европы. Луганчане проиграли АЕКу Шахова и Чигринского 1:4.

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Что касается поединка в Британии, то на 21-й минуте счет открыл форвард "Лестера" Келечи Ихеаначо. "Брага" пошла отыгрываться, но пропустила снова — на 48-й минуте все тот же Ихеаначо сделал дубль. На 67-й минуте счет до разгромного довел Деннис Прат, а точку в матче поставил Джеймс Мэддисон.

Отметим, что "Лисы" забили 4 гола в одном матче евротурнира впервые с 1961 года, когда победили "Гленавон" со счетом 4:1 в Кубке кубков. Это была дебютная игра "Лестера" на ервопейской арене.

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Деннис Прат забивает гол "Браге"

Деннис Прат забивает гол "Браге" / Фото: Reuters

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Теперь по итогам трех туров англичане уверенно возглавляют турнирную таблицу группы G, набрав 9 очков из 9-ти возможных. У португальской команды – 6, греческий АЕК набрал три балла и занимает третью строчку. "Заря" остается последней с нулем.

Напомним, что матч "Лестера" и "Зари" в Лиге Европы впервые судила женщина.

Смотрите, как "Заря" уступила АЕКу

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Лига Европы видео голов Брага Португалия Лестер Келечи Ихеаначо
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