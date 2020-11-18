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Легионеры сборной Украины уже начали покидать расположение команды

18 ноября, 10:52

Елена Павлова Елена Павлова

А в 11:30 основная часть "сине-желтых" отправится в аэропорт, чтобы вылететь в Киев

Несмотря на заявление УАФ, что Украина готова сыграть со Швейцарией сегодня, 18 ноября, уже в 11:30 наша сборная отправится на автобусах в аэропорт. А чуть позже "сине-желтые" вылетят из Швейцарии и вернутся домой – сообщает "Футбол NEWS". Напомним, что встреча 6-го тура Лиги наций должна была состояться 17 ноября. Но после новых случаев коронавируса в составе Украины врач кантона Люцерн отменил матч и закрыл сборную на карантин.

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Отмечается, что Швейцария организует поездку в аэропорт для Украины на нескольких автобусах. А некоторые футболисты команды Андрея Шевченко, которые выступают за европейские клубы, уже начали покидать расположение сборной. В составе "сине-желтых" есть игроки из чемпионатов Англии, Бельгии, Италии, Испании и Венгрии.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: УАФ

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Мы уже сообщали, что сборную Швейцарии тоже распустили по домам. Поэтому судьбу встречи теперь будет решать дисциплинарный комитет УЕФА.

Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает безумный вариант – результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой.

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