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Легендарный футболист завершил карьеру из-за смерти отца

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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4 июня, 12:29
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Победитель Лиги чемпионов и олимпийский чемпион Карлос Тевес заявил, что больше не хочет играть после того, как умер его приемный отец
Карлос Тевес решил завершить карьеру в 38 лет
Карлос Тевес решил завершить карьеру в 38 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший форвард Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ювентуса футболист Карлос Тевес объявил о завершении карьеры.

"Я закончил карьеру, подтверждаю. У меня были предложения от многих команд, но как игрок я уже отдал все что мог. Так что я более чем спокоен", – сообщил 38-летний футболист.

Бывший нападающий отметил, что на решение о завершении карьеры повлияла смерть его отца.

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"Я потерял своего фаната номер один, и из-за этого я больше не хотел играть", – сказал Тевес.

/ Фото: Twitter

Приемный отец футболиста Сегундо Раймундо Тевес скончался от последствий заражения коронавирусом год назад.

Раймундо Тевес являлся супругом родной тети Карлоса Адрианы Ноэми Мартинес. Они усыновили будущую звезду футбола в шестилетнем возрасте после того, как его родной отец был застрелен на улице. Мать ушла из семьи, когда Карлосу было всего полгода.

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За свою карьеру Тевес играл за Бока Хуниорс, Коринтианс, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус и Шанхай Шеньхуа.

Тевес трижды становился чемпионом Англии: дважды с Манчестер Юнайтед и один раз с Манчестер Сити. В составе МЮ форвард выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. С Ювентусом он дважды выиграл чемпионат Италии.

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В составе сборной Аргентины стал олимпийским чемпионов Афин-2004, а также трижды брал "серебро" на Кубках Америки.

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