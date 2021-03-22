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Легендарный футболист запил после смерти матери от коронавируса

22 марта, 21:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Начинает пить с самого утра и так до следующего утра

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо переживает тяжелый период в своей жизни после ареста в Парагвае и смерти его матери Мигелины Элои Дос Сантос в феврале. Экс-игрок "Барселоны", "ПСЖ" и "Милана" серьезно причастился к алкоголю.

"Каждый день – это вечеринка", – рассказал его друг. – "Роналдиньо начинает пить водку, виски и джин с утра и не прекращает пить до следующего утра. Ничего нового, но с тех пор, как умерла его мать, стало еще хуже".

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Несмотря на то, что его мать умерла от COVID-19, Роналдиньо часто приглашает множество людей к себе домой, пишет hln.be.

Напомним, что бывший футболист вместе со своим братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день за въезд в Парагвай по поддельным документам. Роналдиньо отбывал арест в президентском номере отеля в центре Асунсьона.

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футболист Роналдиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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